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Мэр назвал приоритетные направления развития города в новом году.
На омском Левобережье началось строительство гостиницы
Отель «Суворов парк» планируют открыть в будущем году
Вячеслав ДВОРАКОВСКИЙ: «На поддержание дорог требуется миллиард ежегодно»
В редакции газеты «Вечерний Омск» состоялась первая в этом году прямая линия с мэром Омска Вячеславом Двораковским. Отвечая на вопросы омичей, градоначальник рассказал о планах по ремонту дорог, мостов и благоустройству города.
Омские справороссы избрали нового лидера
Председателем регионального отделения стал Владимир Гуселетов.
Калифорнийский корреспондент «Вечернего Омска» рассказывает о принципах устройства американских лотерей
Про затонувшее золото, подводные пылесосы и будни старейшего в Омске бассейна, которому недавно исполнилось 50 лет [ФОТО].
Банк России вычеркнул омского банкира из своего реестра
Микрофинансовая компания Алексея Смородина лишена права деятельности.
Генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, почётный гражданин города Омска Виктор РЯБОВ – о проблемах нефтеперерабатывающей отрасли
В Омске с февраля начнут гнуть трубы с 3D-эффектом
НПП «Спецтех» запустит новый стан для гнутья труб диаметром от 57 до 530 мм.
Омичи проиллюстрируют «О чем думает мышь по четвергам?»
Горожане посоревнуются в конкурсе на знание немецкого языка и покажут мастерство фотоискусства.
Омский ДОСААФ приглашает пострелять и прыгнуть с парашютом
Сделать это можно в День открытых дверей. Он состоится в честь 90-летия организации.
Омичи смогут получить паспорт в МФЦ
Там же с 1 февраля можно будет получить международное водительское удостоверение и произвести замену водительских прав взамен утерянных.
Омичка, продавшая за 8 миллионов 10 тонн несуществующих оленьих рогов, отделалась условным сроком
От пребывания в колонии бизнес-леди спасло то, что деньги она покупателю вернула
Пожар в столярном цехе в Омске тушили почти девять часов
К счастью, никто не пострадал.
Наркоман, взявший в Омске в заложницу 13-летнюю школьницу, приехал из села Надеждино
В момент преступления мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Жители Омска нашли на улице повешенного мужчину
Таким же образом покончила с собой, но в своей квартире, 95-летняя женщина.
В Омске наркоман взял в заложники 13-летнюю школьницу
Мужчина позвонил в полицию и потребовал в обмен на её жизнь дозу наркотика
В Омске столкнулись четыре автомобиля, к счастью, люди не пострадали
ДТП произошло на съезде с Комсомольского моста.
14 тысяч первоклассников ждут в школах
Это на 500 человек больше, чем в прошлом году
В институте развития образования состоялось торжественное открытие электронной Доски почёта.
Родители омских школьников напишут ЕГЭ
В городском департаменте образования считают, что это поможет снять целый ряд вопросов.
В омском музее поселятся пауки и скорпионы
Организаторы выставки в краеведческом музее обещают посетителям «новые ощущения и незабываемые эмоции».
Не знает границ – умещается на ладони. Издатель уникальных книг нашёл способ рассказать миру об Омске.
Адий Кутилов: «Заря не зря, и я не зря…»
Лишнее, однако необходимое предисловие. Временами я не верю, что был знаком и даже приятельствовал с Адием Кутиловым.
Гость программы Дарьи НЕКРАСОВОЙ - Вадим КОРМИЛЕЦ, заместитель директора департамента транспорта Администрации г. Омска
53 омича погибли в ДТП на омских улицах в прошлом году. Четверо из них - дети. В подавляющем большинстве случаев причина трагедии - превышение водителями допустимой скорости движения. Что нужно сделать для того, чтобы городские дороги стали максимально безопасными для пешеходов? Об этом в программе "Обратная связь" рассказывает Вадим Кормилец, заместитель директора департамента транспорта Администрации г. Омска.
Порядок действий дольщиков, чьи права нарушены
Что им нужно знать.
В кадастровой палате Омской области помогут получить «Дальневосточный гектар»
С 1 февраля можно подать заявление о предоставлении земли в этой части России через пункты приёма-выдачи документов филиала Росреестра по Омской области.
«Авангард» на своем льду уступил «Амуру» 2:4
Для «ястребов» это стало четвертым поражением кряду.
Омский биатлонист выиграл золото и серебро на этапе юниорского Кубка Европы
В словенской Поклюке с 26 по 29 января проходил 3-й этап юниорского Кубка IBU. В составе сборной России ответственный старт успешно отработал омский биатлонист Игорь Малиновский.
Бадминтонистка Елизавета Пятина стала призером взрослого Кубка России
В подмосковном Раменском завершился турнир, собравший элиту национального бадминтона.
В Татьянин день в Омском музее просвещения открылась выставка «Стёжка, ниточка, узор. Древние мотивы в русской вышивке».
Они примут участие в новом проекте Лицейского театра.
Ровшан Мамедкулиев: «Наша публика непростая, но горячая»
В Омске в рамках проекта Евгения Русинова «Гитарная феерия» выступил Ровшан Мамедкулиев.
Омские поликлиники в период эпидемии ОРВИ будут работать без выходных
Такое решение принято региональным минздравом, чтобы разгрузить службу скорой помощи.
Карантин в омских школах продлится всю неделю
Заболеваемость ОРВИ выше эпидпорога на 74%.
Муниципальной «Тепловой компании» должны больше, чем она поставщикам газа
Омский психоневрологический интернат и поселок Северный обеспечат газом
К жителям пригородного поселка протянут километровый газопровод.
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Мэр назвал приоритетные направления развития города в новом году.
В Омске создадут концепцию развития муниципальных рынков
Порядок действий дольщиков, чьи права нарушены
В Омске наркоман взял в заложники 13-летнюю школьницу
Мужчина позвонил в полицию и потребовал в обмен на её жизнь дозу наркотика
В омском музее поселятся пауки и скорпионы
Организаторы выставки в краеведческом музее обещают посетителям «новые ощущения и незабываемые эмоции».