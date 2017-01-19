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На улице 70 лет Октября в Омске разделили транспортные и пешеходные потоки
Изменения внесены в работу светофорного объекта в районе выезда с ТЦ «Континент».
Мэрия Омска пригрозила жилищникам неминуемыми судами за сосульки и наледь
Вячеслав Двораковский потребовал уделить борьбе с ними особое внимание.
Калифорнийский корреспондент «Вечернего Омска» рассказывает о принципах устройства американских лотерей
«Наша служба и опасна, и трудна…»
Растет число нападений на врачей скорой помощи. Им предлагают раздать пистолеты.
Про омских козлов, немецких свиней и французских баранов на выставке кроликов. (ФОТО)
В Омске определены участки для строительства пешеходных светофоров в 2018 году.
Ежегодно в ДТП погибает около миллиона человек в мире
На поддержку малого бизнеса в 2016 году мэрия направила около шести миллионов рублей
Ушедший год для омского региона назвали временем бюджетной стабилизации
Министр финансов Вадим Чеченко рассказал об исполнении регионального бюджета в 2016 году.
Бывший директор Омского нефтезавода Виктор РЯБОВ считает, что отказ от процессинговой схемы выгоден и предприятию, и региону.
Техническое перевооружение омского аэропорта продолжится
Планы на минувший год реализованы в полном объеме.
Семья повесившегося судьи Москаленко решила покинуть Омск
Его дочь выставила на продажу за 26 миллионов коттедж в «Долине нищих».
Омская полиция проводит неделю помощи бомжам
Стражи порядка направляют их из теплотрасс в Центр социальной адаптации.
Омский суд признал, что эротический массаж - сексуальная услуга, а не медицинская
В связи с этим владелец сети борделей «Сакура» три года проведет в колонии-поселении.
Инспектор, не проверивший погубивший четырех омичей кран, все же отсидит два года
Но вопрос возмещения 2,8 млн рублей родственникам погибших будет рассматриваться заново.
В райцентре Омской области сгорел магазин «Солнышко»
На тушение пожара ушло три с половиной часа, многие товары спасти не удалось.
Омичи поехали охотиться на зайцев, но подстрелили пять косуль
У браконьеров отобрали два снегохода, ружья и патроны.
Омичка нашла ключи соседки и через полтора года спьяну обворовала ее квартиру
В ней воровка разжилась компьютером, часами и 15 тысячами рублей.
На окраине Омска грузовая «газель» заехала в магазин
Водитель вышел из машины, а она сама завелась.
Омичи пытались спасти из огня хозяина квартиры, вынесли его на улицу, но оказалось, что он мертв
По факту гибели человека следователи СУ СКР по Омской области проводят проверку.
Омские школьники могут получить советы и разъяснения от разработчиков экзаменационных материалов ЕГЭ
Рособрнадзор начал публикацию на своем Youtube-канале видеоконсультаций по подготовке к единому госэкзамену 2017 года.
Нового главу Омского танкового института прислали из Сирии
Ранее он возглавлял штаб материально-технического обеспечения Центрального военного округа.
Омичей приглашают на выставку в трамвай
Фотоэкспозиция расскажет горожанам в частности о малоизвестных фактах из истории этого вида транспорта.
Омский аэропорт перечислил в областной бюджет 50 млн рублей дивидендов
От управления собственностью в казну региона поступило 220 млн рублей неналоговых доходов.
Лучше всех казну Омской области пополняют пивовары
Региональный минфин назвал десятку крупнейших налогоплательщиков.
Правильно покупаем квартиру в ипотеку на вторичном рынке
Омичей просят неукоснительно соблюдать правила пользования бытовым газом
В связи с трагедией в Саратове мэр Вячеслав Двораковский поручил газоснабжающим организациям усилить разъяснительную работу среди населения.
Второй матч на своем льду «Магнитка» у «Авангарда» выиграла
«Металлург» забивал в большинстве, меньшинстве и в равных составах.
Омские фигуристы завоевали семь медалей
Четыре из них - самого высшего достоинства.
Омичку Дарью Макаренко вызвали в сборную
16 января женская национальная сборная России по футболу вылетела в Аликанте (Испания), где с 16 по 25 января проведет учебно-тренировочный сбор и сыграет ряд товарищеских матчей.
Подведены итоги выставки-конкурса «Лучшее художественное произведение 2016 года»
Выставка завершила работу в омском Доме художника, на церемонии закрытия были названы победители. Как мы уже говорили, право определить их было предоставлено в этом году самим участникам конкурса.
В сфере кино омичи могут посотрудничать с французами
В частности, получить финансовую поддержку от фонда Eurimages («Евримаж»).
Пять юных омичей участвовали в международном проекте ЮНЕСКО
С благотворительными концертами они с успехом выступили в Финляндии и Швеции.
В Омске на карантин закрыты отдельные классы и одна школа
В тринадцати детских садах занятия приостановлены в одной-двух группах.
Выбирать между этими действиями врачам приходится всё чаще
Классы в омских школах и группы в детсадах закрывают на карантин
В одном из образовательных учреждений занятия прекращены на семь дней для всех учеников.
«Жилищник-5» обманул мэрию на 260 тысяч
Прокуратура потребовала вернуть в бюджет лишние деньги, уплаченные за капремонт.
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Семья повесившегося судьи Москаленко решила покинуть Омск
Его дочь выставила на продажу за 26 миллионов коттедж в «Долине нищих».
Омская полиция проводит неделю помощи бомжам
Стражи порядка направляют их из теплотрасс в Центр социальной адаптации.
На улице 70 лет Октября в Омске разделили транспортные и пешеходные потоки
Изменения внесены в работу светофорного объекта в районе выезда с ТЦ «Континент».
Омские школьники могут получить советы и разъяснения от разработчиков экзаменационных материалов ЕГЭ
Рособрнадзор начал публикацию на своем Youtube-канале видеоконсультаций по подготовке к единому госэкзамену 2017 года.
В Омске на карантин закрыты отдельные классы и одна школа
В тринадцати детских садах занятия приостановлены в одной-двух группах.