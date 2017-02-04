Гость программы Дарьи НЕКРАСОВОЙ - Вадим КОРМИЛЕЦ, заместитель директора департамента транспорта Администрации г. Омска

53 омича погибли в ДТП на омских улицах в прошлом году. Четверо из них - дети. В подавляющем большинстве случаев причина трагедии - превышение водителями допустимой скорости движения. Что нужно сделать для того, чтобы городские дороги стали максимально безопасными для пешеходов? Об этом в программе "Обратная связь" рассказывает Вадим Кормилец, заместитель директора департамента транспорта Администрации г. Омска.