Омск - первый и пока единственный город в стране, где будет открыта детская библиотека имени Веры Чаплиной. Родственники самой известной советской писательницы-анималиста сами выступили с этой идеей. Как и почему? Об этом в программе "Обратная связь" рассказывает Наталья Леонидовна Чернявская, директор БУ г. Омска "Омские муниципальные библиотеки".

На ней можно будет увидеть раритеты, с которых и началась эта библиотека.

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