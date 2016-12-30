20 декабря в Омском государственном техническом университете Омская городская общественная организация ветеранов Вооруженных сил и газета «Вечерний Омск – Неделя» наградили ребят, которые участвовали в конкурсе детского рисунка «Сообща построим мир», посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В конкурсе участвовало более 300 добрых рисунков художников от 5 до 15 лет. (ФОТО)

Уходящий юбилейный год стал годом большой работы для всех структурных подразделений администрации города, ну а решением основных задач непосредственно в подготовке и проведении праздника занимались работники культуры. О том, насколько это им удалось, и о том, что сделано в городе в канун новогодних торжеств, в очередном выпуске программы "Обратная связь".

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