Гость программы Дарьи НЕКРАСОВОЙ - Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ, директор БУ г. Омска "Омские муниципальные библиотеки"

Омск - первый и пока единственный город в стране, где будет открыта детская библиотека имени Веры Чаплиной. Родственники самой известной советской писательницы-анималиста сами выступили с этой идеей. Как и почему? Об этом в программе "Обратная связь" рассказывает Наталья Леонидовна Чернявская, директор БУ г. Омска "Омские муниципальные библиотеки".