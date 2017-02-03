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Побывали на представлениях омского цирка более 30 тысяч зрителей
А в буфете учреждения теперь продается исключительно полезная для детей пища.
В Омске продолжаются зимние посадки крупномерных деревьев
Сейчас работы ведутся на улицах Третьяковская и Конева.
В Омске вывезли рекордное количество снега
За сутки с городских улиц и дорог убрали более 7700 кубометров снега.
Омские справороссы избрали нового лидера
Председателем регионального отделения стал Владимир Гуселетов.
Омский министр образования решил стать пенсионером
Губернатор подписал Канунникову заявление на отпуск с последующим увольнением.
Как Америка приняла в качестве президента Дональда Трампа, рассказывает калифорнийский корреспондент «Вечернего Омска»
Сбыть или не сбыть – вот в чём вопрос
Как избавиться от поддельных купюр, остаться на свободе и не с пустым кошельком.
Про затонувшее золото, подводные пылесосы и будни старейшего в Омске бассейна, которому недавно исполнилось 50 лет [ФОТО].
Омичи выступают с инициативой строительства площадок для выгула и дрессировки собак.
Вокруг Омска появится «зелёный пояс»
«Омская марка» и «Инновации года»
Начался прием заявок на участие в этих двух выставках.
Генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, почётный гражданин города Омска Виктор РЯБОВ – о проблемах нефтеперерабатывающей отрасли
УФАС оштрафовало «Омские кабельные сети» за лживую саморекламу на 100 тысяч
Антимонопольщики признали, что провайдер необоснованно расхваливает свои услуги.
Омичи посоревнуются в мастерстве рыболовства
Лучших определят в личном и командном зачетах.
В омской исправительной колонии № 3 открылся кружок йоги.
В Омской области с депутата райсовета, побившего журналиста, взыскали 44,5 тысячи
Кроме того, суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно
В частном секторе Омска не разъехались внедорожник и таксист «Юнис Лады»
Жертв нет, но Toyota Land Cruiser пострадала минимум на 300 тысяч.
В Омске пассажирский автобус лоб в лоб влетел в иномарку
В ДТП пострадали две пассажирки легковой машины.
Рецидивистка из Омска хотела украсть гараж
Хозяин задержал её и запер в том самом гараже.
В Омске бухгалтеры ОПГ Мацелевича наперегонки заключают сделки со следствием
Они признают себя виновными в отмывании денег и сдают своих руководителей.
В Омске арестовали наркомана, взявшего в заложницы 13-летнюю школьницу
Завагин извинился: мол, наркотики употребляю редко, больше не буду.
Карантин в омских школах продлен до 6 февраля включительно
Учебный процесс приостановлен на основании рекомендаций регионального Роспотребнадзора.
14 тысяч первоклассников ждут в школах
Это на 500 человек больше, чем в прошлом году
В институте развития образования состоялось торжественное открытие электронной Доски почёта.
Омичи выберут новый облик улицы Тарской
В «МЕГЕ» подведут итоги конкурса, организованного Омским отделением Союза архитекторов.
Омичи узнали дату Тотального диктанта - 2017
Международная образовательная акция состоится 8 апреля.
В омском музее поселятся пауки и скорпионы
Организаторы выставки в краеведческом музее обещают посетителям «новые ощущения и незабываемые эмоции».
Не знает границ – умещается на ладони. Издатель уникальных книг нашёл способ рассказать миру об Омске.
Адий Кутилов: «Заря не зря, и я не зря…»
Лишнее, однако необходимое предисловие. Временами я не верю, что был знаком и даже приятельствовал с Адием Кутиловым.
Гость программы Дарьи НЕКРАСОВОЙ - Вадим КОРМИЛЕЦ, заместитель директора департамента транспорта Администрации г. Омска
53 омича погибли в ДТП на омских улицах в прошлом году. Четверо из них - дети. В подавляющем большинстве случаев причина трагедии - превышение водителями допустимой скорости движения. Что нужно сделать для того, чтобы городские дороги стали максимально безопасными для пешеходов? Об этом в программе "Обратная связь" рассказывает Вадим Кормилец, заместитель директора департамента транспорта Администрации г. Омска.
Участники ДТП могут покинуть место аварии, не дожидаясь сотрудников ГИБДД
Омичей приглашают на ярмарку вакансий
Места предлагаются самые разные, будет что выбрать.
Порядок действий дольщиков, чьи права нарушены
Что им нужно знать.
В Омске пройдет Открытый кубок области по армейскому рукопашному бою
Александр Шлеменко наградит лучших бойцов турнира, посвященного памяти Владимира Зборовского.
Омский биатлонист победил на первенстве Европы
Игорь Малиновский выиграл в Чехии индивидуальную гонку.
«Авангард» прервал серию поражений, одолев «Куньлунь»
Победа далась «ястребам» с большим трудом.(ФОТО)
В Татьянин день в Омском музее просвещения открылась выставка «Стёжка, ниточка, узор. Древние мотивы в русской вышивке».
Они примут участие в новом проекте Лицейского театра.
Ровшан Мамедкулиев: «Наша публика непростая, но горячая»
В Омске в рамках проекта Евгения Русинова «Гитарная феерия» выступил Ровшан Мамедкулиев.
В омском онкодиспансере пройдет «горячая линия»
Накануне Международного дня борьбы с онкологическими заболеваниями врачи ответят на вопросы жителей.
В Омске начал работу Центр профилактики повторных переломов
Среди пациентов люди, страдающие от остеопороза.
Жители Омска недовольны начислениями за ОДН
Специалисты Госжилинспекции отвечают на вопросы омичей по злободневной теме.
Муниципальной «Тепловой компании» должны больше, чем она поставщикам газа
Омский психоневрологический интернат и поселок Северный обеспечат газом
К жителям пригородного поселка протянут километровый газопровод.
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УФАС оштрафовало «Омские кабельные сети» за лживую саморекламу на 100 тысяч
Антимонопольщики признали, что провайдер необоснованно расхваливает свои услуги.
Побывали на представлениях омского цирка более 30 тысяч зрителей
А в буфете учреждения теперь продается исключительно полезная для детей пища.
Омичи посоревнуются в мастерстве рыболовства
В Омске продолжаются зимние посадки крупномерных деревьев
Карантин в омских школах продлен до 6 февраля включительно
Учебный процесс приостановлен на основании рекомендаций регионального Роспотребнадзора.