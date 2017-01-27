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На поддержку общественных инициатив из бюджета города выделено 25 миллионов рублей
На Левобережье Омска изменили режим работы светофора
На перекрестке улиц Конева и Ватутина зеленый свет для машин будет гореть дольше.
В пассажирском предприятии №7, сокращая издержки, добились эффективной работы муниципального транспорта
Омские справороссы избрали нового лидера
Председателем регионального отделения стал Владимир Гуселетов.
Депутаты ЗС поступили социально неоднозначно
В одном случае они сыграли на сельчан, в другом – против.
Калифорнийский корреспондент «Вечернего Омска» рассказывает о принципах устройства американских лотерей
Столько сегодня можно платить за проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях.
Корреспондент «Вечёрки» вместе со специалистами департамента городского хозяйства отправился в ночной рейд по контролю качества уборки снега в городе.
Банк России вычеркнул омского банкира из своего реестра
Микрофинансовая компания Алексея Смородина лишена права деятельности.
В Омске с февраля начнут гнуть трубы с 3D-эффектом
НПП «Спецтех» запустит новый стан для гнутья труб диаметром от 57 до 530 мм.
Омским заключенным запрещают свидания с родственниками
Так УФСИН хочет оградить зэков от гриппа и ОРВИ.
За три дня омичи собрали для молодой семьи погорельцев 130 тысяч
В огне чуть не погиб глава семьи, уничтожены дом, гараж и два автомобиля.
Пролететь мимо чёрной дыры, побывать на поверхности Марса, увидеть звёзды своими глазами и посмотреть, как погибнет Солнце через 6 млрд лет, может каждый омич. Путешествие по Вселенной стало ещё более интересным в омском планетарии.
У омского застройщика нашли еще двух обманутых дольщиков и добавили ему год колонии
Изначально главу ООО «Московская инвестиционная группа-21 век» осудили на семь лет.
В Омске на проспекте Мира лоб в лоб сошлись две иномарки
Водитель одного из автомобилей, возможно, был вдребезги пьян.
Жительницу Омска покусали бродячие собаки
На помощь несчастной никто не пришел.
Двое омичей на улице отобрали у пенсионерки книги, продукты и телефон
Они пошли на грабеж, потому что очень хотелось выпить.
В Омске столкнулись три автомобиля, пострадали три человека
ДТП произошло вчера днем на улице 10 лет Октября (ФОТО).
В Любинском районе Омской области во время пожара погиб 50-летний мужчина
Там горел четырехквартирный дом, который тушили почти пять часов.
В омских школах ждут первоклассников
С 1 февраля стартует прием заявлений родителей о зачислении детей в первые классы общеобразовательных учреждений.
153 омских выпускника будут писать итоговое сочинение по литературе 1 февраля
Зачет необходим, чтобы получить допуск к единому госэкзамену.
Следственные эксперименты для студентов
Десант третьекурсников ОмГТУ к следователям седьмого отдела полиции оказался богат не только на теорию, но и на практику.
В Омске отметили лучших общественников
26 января в Дворце детского творчества состоялось награждение победителей и участников городского смотра-конкурса на «Лучшую дворовую ёлку».(ФОТО)
Омские слинголеди поддержат "Дом радужного детства"
Молодые мамы выступят на благотворительном концерте.
В Омске определили самые красивые балконы
А также окна и дома целиком
Адий Кутилов: «Заря не зря, и я не зря…»
Лишнее, однако необходимое предисловие. Временами я не верю, что был знаком и даже приятельствовал с Адием Кутиловым.
Гость программы Дарьи НЕКРАСОВОЙ - Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ, директор БУ г. Омска "Омские муниципальные библиотеки"
Омск - первый и пока единственный город в стране, где будет открыта детская библиотека имени Веры Чаплиной. Родственники самой известной советской писательницы-анималиста сами выступили с этой идеей. Как и почему? Об этом в программе "Обратная связь" рассказывает Наталья Леонидовна Чернявская, директор БУ г. Омска "Омские муниципальные библиотеки".
Омичам рассказали о самых опасных местах на Иртыше
В Советском округе несколько таких «черных дыр»
Какие изменения произойдут в пенсионной системе в 2017 году? Об этом рассказал управляющий Омским отделением ПФ РФ Сергей ТОДОРОВ.
Омский «Иртыш» провел первый контрольный матч в новом году
Футболисты омской команды победили со счетом 2:0 клуб из Петропавловска «Кызыл-Жар СК» .
«Нефтехимик» на своем льду всухую разгромил «Авангард»
«Ястребы» смогли отличиться лишь эффектной дракой, в которой нокаутом победил Лемтюгов.
Омский «Нефтяник» одержал вторую домашнюю победу
Вчера завершилась повторная встреча между омской баскетбольной дружиной и командой из Москвы «МБА-2» со счетом 61:55.
Спектакль «Август. Графство Осэйдж» уходит из репертуара Омской драмы
Последний раз его сыграют 11 февраля.
Омич Илья Швецов стал участником шоу "Открытый микрофон"
Молодой человек поборется за главный приз проекта - стать участником основного состава комедийного шоу Stand Up на ТНТ.
В Омске открылась первая в России детская библиотека имени Веры Чаплиной (ФОТО)
За счет средств федерального бюджета в Омск поступили 15 автомобилей скорой помощи
10 машин будут работать на городских подстанциях, пять - в муниципальных районах.
Новые нормативы для ОДН в Омске будут определять без замеров на местах
В РЭК сформирована рабочая группа по расчету нормативов на содержание общего имущества в многоквартирных домах.
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Омская филармония запустит продажу билетов онлайн
Спектакль «Август. Графство Осэйдж» уходит из репертуара Омской драмы
Омским заключенным запрещают свидания с родственниками
Омский «Иртыш» провел первый контрольный матч в новом году
Футболисты омской команды победили со счетом 2:0 клуб из Петропавловска «Кызыл-Жар СК» .
Омские справороссы избрали нового лидера
Председателем регионального отделения стал Владимир Гуселетов.