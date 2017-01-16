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Закрылся крупнейший ночной клуб Омска
«Атлантида», проработав 16 лет, начала финансово тонуть.
ИКЕА-Омск приостановила сбор отработанных батареек
Элементы питания пока негде утилизировать
Губернатор отобрал у омских чиновников служебные автомобили
Персональных машин лишены заместители министров и начальники управлений.
Вячеславу Двораковскому дали бронзу
В медиарейтинге компании «Медиалогия» за 2016 год глава города занял третье место
Про омских козлов, немецких свиней и французских баранов на выставке кроликов. (ФОТО)
С Левобережья Омска изгоняют китайских торговцев
Минимущества области требует от них освободить незаконно занятые земли.
Сообщение о памятнике "геям" в Омске оказалось фейком
Мэрия опровергла информацию об осквернении мемориала героев Великой Отечественной.
Омич, надругавшийся над могилами, полгода будет принудительно работать
Пять процентов от его заработка за это время получит государство
В Омске бывшего крупного полицейского начальника за взятку приговорили к четырем годам лишения свободы
Установлено, что Сергей Клевакин получил 4 миллиона рублей от коммерческой организации.
Из горящей многоэтажки омские пожарные спасли 19 человек, четверо из которых - дети
К счастью, никто не пострадал, предварительная причина - неоторожное обращение с огнем детей..
Возле наркологического центра омичи поймали енотовидную собаку
Животное передали представителям Омской станции юннатов.
В Омске дворник застрелил соседа, заподозрив в краже пенсии
Ружье у подозреваемого отобрала супруга.
На трассе Тюмень - Омск водитель джипа погиб при столкновении с легковушкой
Еще три человека получили травмы и доставлены в больницу.
Жительница Омска на «Тойоте» сбила 10-летнюю девочку
С травмами школьница доставлена в больницу.
В Омск поступило программное обеспечение для занятий с особыми детьми
Оно позволит логопедам эффективно работать с учениками, имеющими отклонения в развитии речевых навыков.
Глава МВД представил губернатору нового начальника Омского УМВД
Ранее 47-летний Леонид Коломиец работал начальником полиции Астраханской области.
Сегодня, 13 января 2017 года, скончался кандидат исторических наук, профессор академии военных наук подполковник в отставке Валерий Федорович Терехов.
Омичей просят неукоснительно соблюдать правила пользования бытовым газом
В связи с трагедией в Саратове мэр Вячеслав Двораковский поручил газоснабжающим организациям усилить разъяснительную работу среди населения.
Что ждать от законов 2017 года?
Как обычно, ничего особо хорошего.
Фехтовальщики из Омска стали вторыми на региональном первенстве
В соревнованиях приняли участие воспитанники СДЮСШОР № 12 имени заслуженного тренера России О.П. Крикорьянца.
Омские волейболистки уверенно победили
Наша команда провела первый матч после продолжительного перерыва, сопряжённого с новогодними праздниками.
Омские баскетболистки разделили очки со «студентками» из Ростова
Итог противостояния: одно поражение и одна победа со счетом 78:75 и 74:75.
Клубному объединению «Рисовальные понедельники» исполнилось 20 лет
В старый Новый год в Омске вспомнили традиции футуризма
В холле детской больницы № 2 провели ремонт и установили «электронную очередь»
В омских стационарах увеличилось количество пациентов с диагнозом «пневмония».
Во время диспансеризации у пациентов было выявлено более 300 новообразований
Омская прокуратура констатировала полный провал областной программы капремонта
В прошлом году из запланированных домов отремонтировано лишь 3,7 процента.
Конфликт в одном из омских домов перерос в уголовное дело
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Возле наркологического центра омичи поймали енотовидную собаку
Глава МВД представил губернатору нового начальника Омского УМВД
Ранее 47-летний Леонид Коломиец работал начальником полиции Астраханской области.
«Золотые дубли» омских лыжников
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