Подведены итоги выставки-конкурса «Лучшее художественное произведение 2016 года»

Выставка завершила работу в омском Доме художника, на церемонии закрытия были названы победители. Как мы уже говорили, право определить их было предоставлено в этом году самим участникам конкурса.