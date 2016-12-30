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Новогодние игрушки, свечи и хлопушки…
В парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ засверкала разноцветными огнями главная городская ёлка, подарила радостное ощущение совсем скорого праздника – волшебного Нового года.
В омский микрорайон «Радуга» придет природный газ
На публичных слушаниях рассмотрели проект межевания территории, где построят газопровод.
До Нового года омские дороги обещают привести в хорошее состояние.
Секстинг. Не слышали? А он есть
Наш калифорнийский корреспондент обращает внимание на новое явление в психологии общения.
Руководитель Государственной жилищной инспекции необоснованно обвинил муниципалитет в бедах жителей дома № 35 по улице 21-я Амурская (комментарии специалистов, копии документов)
Её азы изучал обозреватель «Вечёрки»
Сбербанк за 19 миллионов продал свой отель в Омске
Отель класса люкс приобрел владелец гостиницы «Маяк».
«Омскэлектро» погасило полмиллиарда долга
Сетевая компания города уверенно уходит от угрозы банкротства.
Омской подстанции добавили мощности
В Омске завершена реконструкция станции «Северо-Западная».
20 декабря в Омском государственном техническом университете Омская городская общественная организация ветеранов Вооруженных сил и газета «Вечерний Омск – Неделя» наградили ребят, которые участвовали в конкурсе детского рисунка «Сообща построим мир», посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В конкурсе участвовало более 300 добрых рисунков художников от 5 до 15 лет. (ФОТО)
В январские каникулы в Омске температура будет выше климатической нормы
Омские синоптики прогнозируют в начале года хорошую погоду.
Омские следователи поздравили с Новым годом детдомовцев
Дети искренне радовались подаркам.
В будущем году в Омской области из бараков переселят более 800 человек
Региональная программа переселения завершится 1 сентября 2017 года.
Двое омичей ограбили гостя и заперли его в погребе
Суд отправил в колонию одного на четыре года, другого – на три.
За торговлю наркотиками из Китая молодой омич отсидит 10 лет
Он получал из Поднебесной по полкило «синтетики» и размещал ее по тайникам.
В Омске в новогоднюю ночь перевернулось такси
Двадцать пьяных водителей отстранены от управления автомобилями.
Из Омской области контрабандист вместо запасного колеса вез трех кречетов
За попытку вывезти из России птиц из Красной книги против него возбуждено уголовное дело
В ДТП на трассе Омск - Новосибирск погиб пассажир «Субару»
Этот автомобиль столкнулся с большегрузом «Вольво».
В Омском районе на Иртыше нашли труп рыбака
Предполагается, что 64-летний любитель подледной рыбалки скончался от внезапной остановки сердца.
Житель Омской области железным совком избил родную сестру
С тяжелыми травмами женщина доставлена в больницу.
В администрации Омска наградили победителей детского конкурса.(ФОТО)
Снежный городок «Московский Кремль» открылся в Советском парке
Здесь состоялось торжественное открытие главной новогодней елки Советского округа (ФОТО)
Новогодний подарок в «Птичьей гавани»
В природном парке «Птичья гавань» открылся новый каток.
Как снег на голову становится преступлением
В преддверии Дня прокуратуры «Вечёрка» публикует серию материалов, освещающих деятельность этой важной составляющей правоохранительных органов. Сегодня итоги уходящего года подводит прокурор Ленинского округа Дмитрий НАЗАРОВ.
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Дёмин выпустил новую книгу воспоминаний (ФОТО)
Гость программы Сергея ШАЛАЕВА - Владимир ШАЛАК, директор департамента культуры администрации г. Омска
Уходящий юбилейный год стал годом большой работы для всех структурных подразделений администрации города, ну а решением основных задач непосредственно в подготовке и проведении праздника занимались работники культуры. О том, насколько это им удалось, и о том, что сделано в городе в канун новогодних торжеств, в очередном выпуске программы "Обратная связь".
Омичам о долевом строительстве
Участники долевого строительства должны знать свои права.
Омичи не останутся без медпомощи в праздники
В эти дни врачи будут работать круглосуточно [КУДА И КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ]
Изменен порядок начисления пособий по беременности и родам
Новшества вступят в силу 1 января 2017 года.
В последнем матче года «Авангард» проиграл «Барысу»
Открыв счет, «ястребы» не смогли его удержать.
Такие игроки, как Дарья Павлова, всегда вызывают неподдельный интерес.
Игроки баскетбольного "Нефтяника" в списках лучших
21 декабря прошёл заключительный матч первого круга Суперлиги чемпионата России, в котором омский "Нефтяник" на выезде переиграл московскую МБА-2 - 65:59.
В Омском академическом театре драмы состоялась премьера спектакля «Правда – хорошо, а счастье лучше» по пьесе А. Н. Островского.
Несказочная история как зеркало времени
Корреспондент «Вечернего Омска» в театре куклы, актёра, маски «Арлекин» узнал секрет долголетия спектакля «Сказка о царе Ироде, или Вертепщик».
Омских зрителей в Новый год ждет битва на световых мечах
В «Арлекине» стартовал «Карнавал новогодних историй», который продлится до 9 января.(ФОТОРЕПОРТАЖ)
Детскому хирургу из Омска присвоено звание «Заслуженный врач России»
Соответствующий указ 26 декабря подписал президент России Владимир Путин.
Омичка для спасения дочери пожертвовала часть своей печени
Уникальная операция была выполнена в Западно-Сибирском медицинском центре ФМБА России.
Часто добрый праздник Новый год начинается весело, за столом, а заканчивается грустно – в больнице.
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В январские каникулы в Омске температура будет выше климатической нормы
Мэр Омска поздравил горожан с Новым годом
В новогоднем видео градоначальник рассказал о самых важных событиях года.
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Сетевая компания города уверенно уходит от угрозы банкротства.
Новым начальником УМВД России по Омской области стал полковник из Астрахани
Однако официальной информации о назначении Леонида Коломийца на высокую должность пока нет.