Сегодня 09 Января 2017
Понедельник, 02:11
USD 66.22; 66.25
EUR 73.30; 73.34
Новогодние праздники в Омске прошли без ЧП
Но с начала года в городе зарегистрировано 20 пожаров в жилых домах.
На старт XXVI Рождественского полумарафона вышли около тысячи человек [РЕПОРТАЖ. ФОТО + ВИДЕО].
Корреспондент «Вечернего Омска» побывал в дружном коллективе омских моржей и узнал, как не бояться даже самых лютых морозов
Омское Агентство развития и инвестиций за год поддержало 5 инвестпроектов
Сейчас АРИ сопровождает 28 проектов на сумму 486 млн рублей.
Минэкономики Омской области наметило приоритетные проекты
На будущий год в регионе главными станут 15 макроэкономических проектов
За 9 дней нового года в Омской области родилось 395 детей
Из них 299 появились на свет в родильных домах Омска.
Первую омичку, рождённую в 2017 году, назвали Анастасией. Девочка появилась на свет через две минуты после боя курантов.
Сотрудники мэрии стали помощниками Деда Мороза
Они исполнили самые заветные желания 33 маленьких омичей (ФОТО+ВИДЕО)
Омская риэлтоша на 4 года переселилась в колонию
За фиктивную продажу квартир осуждена владелица агентства «Пентхаус-Риэлт»
Омич ответит за то, что вместо одной косули подстрелил три
По этому факту возбуждено уголовное дело, с охотника как минимум возьмут 260 тысяч.
Омичи в новом году стали «поправляться» гашишным маслом
Полицейские за день изъяли две полимерные бутыли с зельем.
Юный омич, чтобы закусить, отобрал у пенсионерки сумку с продуктами
Оперативники с немецкой овчаркой через 40 минут накрыли грабителя вместе с компанией
В Омской области застрелился охотник, которому надоело жить
Перед этим мужчина попрощался с братьями.
Молодой омич на «Ладе» врезался в столб
С серьезными травмами он доставлен в больницу (ФОТО).
В администрации Омска наградили победителей детского конкурса.(ФОТО)
В СКК им. Блинова начались «Новогодние каникулы» — массовые катания, в том числе и социальные: для детей, нуждающихся в особой заботе.
Умер бывший мэр Омска Юрий Глебов
Почетный гражданин города скончался на 87-м году жизни.
Гость программы Сергея ШАЛАЕВА - Владимир ШАЛАК, директор департамента культуры администрации г. Омска
Уходящий юбилейный год стал годом большой работы для всех структурных подразделений администрации города, ну а решением основных задач непосредственно в подготовке и проведении праздника занимались работники культуры. О том, насколько это им удалось, и о том, что сделано в городе в канун новогодних торжеств, в очередном выпуске программы "Обратная связь".
Почему люди в трезвом уме и здравой памяти потакают мошенникам?
«Офисные ястребы» разгромили на льду омское правительство
Работники ХК «Авангард» обыграли в хоккей чиновников из сборной регионального кабмина - 9:2.
Дубль Лемтюгова обеспечил «Авангарду» победу над «Локомотивом»
Форвард «ястребов» не только забил два гола, но и успешно подрался.(ФОТО)
В Омском академическом театре драмы состоялась премьера спектакля «Правда – хорошо, а счастье лучше» по пьесе А. Н. Островского.
В новогодние праздники скорая помощь выезжала к омичам около 14 тысяч раз
Горожане набирали "03" из-за высокой температуры.
Детскому хирургу из Омска присвоено звание «Заслуженный врач России»
Соответствующий указ 26 декабря 2016 года подписал президент России Владимир Путин.
Вечерний Омск – ваш источник новостей Омска и Омской области, работающий 24 часа 7 дней в неделю для того, чтобы вы получали только самые свежие, актуальные, достоверные и интересные новости о жизни города. Чем живёт Омск? Чем он дышит? Что случилось сегодня? А что произойдет завтра? Все последние новости Омска собраны и отсортированы по тематикам специально для вас. Ни одно важное событие не обойдет стороной нашу редакцию. На сайте «Вечерний Омск» вы найдете самые свежие новости Омска и области онлайн.
Вся информация размещенная на сайте omskgazzeta.ru охраняется в соответствии с законодательством РФ и не подлежит использованию в какой-либо форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке иначе как со ссылкой на сайт omskgazzeta.ru. При цитировании материалов сайта в интернет-источниках должна быть прямая гиперссылка - omskgazzeta.ru. Использование материалов сайта без соответствующих ссылок будет рассматриваться как нарушение законодательства РФ об авторском праве.
За 9 дней нового года в Омской области родилось 395 детей
В Омске начался турнир по футболу "Рождественские каникулы"
9 января в футбольном манеже СК "Красная звезда" стартовал футбольный турнир "Рождественские каникулы" среди юношеских команд 2006 г. р.
Минэкономики Омской области наметило приоритетные проекты
На будущий год в регионе главными станут 15 макроэкономических проектов
"Иртыш" выходит из отпуска 16 января
Уже совсем скоро футболисты «Иртыша» выйдут из отпуска и проведут первое тренировочное занятие.
СДЮСШОР "Динамо" - победитель турнира памяти Бориса Рыжинского
Новогодний юношеский турнир по футболу был посвящен памяти мастера спорта СССР и известного детского тренера.