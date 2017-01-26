Сегодня 26 Января 2017
Четверг, 17:27
USD 66.22; 66.25
EUR 73.30; 73.34
В пассажирском предприятии №7, сокращая издержки, добились эффективной работы муниципального транспорта
Омским дорожникам выделили 20 миллионов рублей
Эти средства пойдут на покупку техники
В Омске проверили, как автозаправки чистят от снега и наледи
Результаты не радуют
Омский сенатор Елена Мизулина покинула «Справедливую Россию»
Причины выхода из партии политик не объяснила
Калифорнийский корреспондент «Вечернего Омска» рассказывает о принципах устройства американских лотерей
Корреспондент «Вечёрки» вместе со специалистами департамента городского хозяйства отправился в ночной рейд по контролю качества уборки снега в городе.
Чтобы выследить дикого зверя, вовсе не обязательно ехать в тайгу [ФОТО]
Омсктрансмашу разрешили изготавливать оборудование для ядерных установок
Предприятие получило соответствующую лицензию Ростехнадзора.
Омские общественники обсудили конкурс муниципальных грантов в 2017 году
Проекты было решено посвятить Году экологии в России.
На омской границе задержали свыше двух тонн подозрительного мясного фарша
На него не было нужных бумаг
Омску нужны новые кладбища и крематорий.
В Омске глава потребительского общества украл у общества 2,5 миллиона
На эти деньги омичи хотели газифицировать свои дома
С карт омских пенсионеров под предлогом надбавки к пенсии снимают деньги
Мошенники звонят пожилым людям и вызнают у них пароли доступа к мобильному банку
В Омске олень сбежал из вольера, перепрыгнув через 2-метровый забор
Специалисты говорят, что животное отправилось на поиски самки.
В центре Омска полицейский УАЗ врезался в «Мерседес»
За рулем иномарки находилась женщина (ФОТО).
Пенсионер из Омской области пытался зарезать себя
Мужчина доставлен в больницу.
Прокуратура требует отправить бывшего главу района Омской области в колонию
Районный суд назначил главе Тевризского района три года лишения свободы условно
153 омских выпускника будут писать итоговое сочинение по литературе 1 февраля
Зачет необходим, чтобы получить допуск к единому госэкзамену.
Следственные эксперименты для студентов
Десант третьекурсников ОмГТУ к следователям седьмого отдела полиции оказался богат не только на теорию, но и на практику.
Спортзал как место активного отдыха детей и взрослых.
В Омске определили самые красивые балконы
А также окна и дома целиком
Счастливый билетик за три копейки
В минувшую субботу на трамвайные пути, что на пересечении улиц Маршала Жукова и Лермонтова, прибыл необычный вагон. В нём уместилась «Ожившая трамвайная история».(ФОТО)
Омский ТЮЗ приглашает на «Свадьбу»
Такой подарок приготовили в омском ТЮЗе ко Дню всех влюбленных.
Гость программы Дарьи НЕКРАСОВОЙ - Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ, директор БУ г. Омска "Омские муниципальные библиотеки"
Омск - первый и пока единственный город в стране, где будет открыта детская библиотека имени Веры Чаплиной. Родственники самой известной советской писательницы-анималиста сами выступили с этой идеей. Как и почему? Об этом в программе "Обратная связь" рассказывает Наталья Леонидовна Чернявская, директор БУ г. Омска "Омские муниципальные библиотеки".
Омичам рассказали о самых опасных местах на Иртыше
В Советском округе несколько таких «черных дыр»
Какие изменения произойдут в пенсионной системе в 2017 году? Об этом рассказал управляющий Омским отделением ПФ РФ Сергей ТОДОРОВ.
Омский «Нефтяник» одержал вторую домашнюю победу
Вчера завершилась повторная встреча между омской баскетбольной дружиной и командой из Москвы «МБА-2» со счетом 61:55.
«Авангард» не сумел совладать с «Ладой»
Омичи проиграли, несмотря на бесспорное преимущество в классе.
Вчера в игровом зале ЦОП «Авангард» прошел первый матч между омским «Нефтяником» и командой из Москвы МБА-2. Итоговый счет - 70:65.
Омичам предлагают побывать в сказке
Новая экспозиция открылась в Омском музее просвещения.
В Омск приедет лучший гитарист мира
Наш город музыкант посетит в рамках проекта «Гитарная феерия» при поддержке департамента культуры.
В омской Пушкинке - выставка уникальных книг
На ней можно будет увидеть раритеты, с которых и началась эта библиотека.
За счет средств федерального бюджета в Омск поступили 15 автомобилей скорой помощи
10 машин будут работать на городских подстанциях, пять - в муниципальных районах.
Новые нормативы для ОДН в Омске будут определять без замеров на местах
В РЭК сформирована рабочая группа по расчету нормативов на содержание общего имущества в многоквартирных домах.
Вечерний Омск – ваш источник новостей Омска и Омской области, работающий 24 часа 7 дней в неделю для того, чтобы вы получали только самые свежие, актуальные, достоверные и интересные новости о жизни города. Чем живёт Омск? Чем он дышит? Что случилось сегодня? А что произойдет завтра? Все последние новости Омска собраны и отсортированы по тематикам специально для вас. Ни одно важное событие не обойдет стороной нашу редакцию. На сайте «Вечерний Омск» вы найдете самые свежие новости Омска и области онлайн.
Вся информация размещенная на сайте omskgazzeta.ru охраняется в соответствии с законодательством РФ и не подлежит использованию в какой-либо форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке иначе как со ссылкой на сайт omskgazzeta.ru. При цитировании материалов сайта в интернет-источниках должна быть прямая гиперссылка - omskgazzeta.ru. Использование материалов сайта без соответствующих ссылок будет рассматриваться как нарушение законодательства РФ об авторском праве.
Омичам предлагают побывать в сказке
Вокруг Омска появится зеленый пояс
Минприроды совместно с общественниками высадят полмиллиона саженцев деревьев хвойных пород.
За счет средств федерального бюджета в Омск поступили 15 автомобилей скорой помощи
10 машин будут работать на городских подстанциях, пять - в муниципальных районах.
В Омске определили самые красивые балконы
Омские предприниматели могут рассчитаться с городским бюджетом в рассрочку
При увеличении арендной платы, угрозе банкротства или по другим причинам бизнес получит льготы при расчете с муниципалитетом.